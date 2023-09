Bezirksgericht Dielsdorf: Prozess gegen Brian K. findet Ende Oktober statt

Die Verhandlung findet am Bezirksgericht Dielsdorf statt.

Am 30. Oktober steht Brian K. vor Gericht. Das Urteil soll am 1. November folgen.

Gemäss Anklage werden ihm 33 Vorfälle zur Last gelegt.

Der Termin und der Ort für die Hauptverhandlung und die Urteilsverkündung im Verfahren gegen Brian stehen nun fest. So soll der Prozess am 30. Oktober im Bezirksgericht Dielsdorf stattfinden. Gemäss Medienmitteilung dauert die Verhandlung voraussichtlich bis am 1. November. Dann soll das Urteil verkündet werden.