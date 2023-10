Bezirksgericht Dielsdorf: Prozess gegen Brian K. beginnt – ohne Beschuldigten

Der Richter sagt, dass Brian K. sich nicht in der Lage gesehen habe, an Händen und Füssen gefesselt und von Polizisten begleitet, am Prozess teilzunehmen. Das Gericht hat das Gesuch akzeptiert, weil der Beschuldigte sich schon bei einem früheren Prozess geweigert hat, am Prozess teilzunehmen und trotz Aufforderung der Richter in der Zelle in der Strafanstalt Pöschwies blieb. «Das Gericht hätte Brian K. gerne angehört», sagt der Richter.