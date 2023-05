Tafers: 55-Jähriger mischte Exfreundin Beruhigungsmittel in die Mandelmilch

Über mehrere Treffen hinweg mischte ein 55-Jähriger seiner Exfreundin das Beruhigungsmittel Xanax in die Mandelmilch, um sie gefügig zu machen.

Das Beruhigungsmittel machte sie schläfrig, woraufhin er sich an ihr verging.

Ein Mann aus dem Sensebezirk mischte seiner ehemaligen Freundin Xanax in die Mandelmilch.

Nach einer zweijährigen Beziehung trennten sich im Frühjahr 2021 eine damals 34-jährige Bernerin und ein 55-Jähriger aus dem Sensebezirk. Im Sommer darauf hütete die Frau die Hunde des Mannes bei ihm zu Hause, während er auf Reisen war. Am Tag seiner Rückkehr jedoch begann der Mann, seiner ehemaligen Geliebten Drogen zu verabreichen, um sie gefügig zu machen. Darüber berichteten die «Freiburger Nachrichten» .

Als er von seiner Reise zurückkam, bot er der 34-Jährigen Wein an, den sie jedoch ablehnte. Stattdessen fragte sie nach einem Glas Mandelmilch . In dieses mischte er jedoch, ohne ihr Wissen, das Beruhigungsmittel Xanax. Xanax wirkt angstlösend, entspannend und beruhigend, weshalb das Opfer daraufhin schläfrig wurde und beschloss, bei dem Täter zu übernachten.

Der Täter ging daraufhin mit seinen Hunden spazieren, und als er zurückkehrte, legte er sich zu der dösenden Frau und drang einige Male in sie ein, wie es weiter heisst. Am folgenden Tag bemerkte die Bernerin, dass etwas passiert sein musste, sie konnte sich jedoch nur vage an den Abend erinnern. Ein paar Tage nach der Tat fragte sie den 55-Jährigen, ob Geschlechtsverkehr stattgefunden habe.