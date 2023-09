Winterthur: Ein 28-Jähriger soll das Kind seiner Freundin zu Tode geschüttelt haben

Der heute 28-jährige Deutsche, der seit seiner Kindheit in der Schweiz lebt, ist des Mordes angeklagt. In der Anklageschrift sind sechs Vorfälle von Körperverletzungen aufgelistet, zusätzlich zur schweren Misshandlung vom 3. Juni 2021. Der Beschuldigte hat damals das – nicht leibliche – Kleinkind, das durch die früheren Angriffe bereits geschwächt war, am Oberkörper gepackt und mehrere Male gewaltsam hin und her geschüttelt.