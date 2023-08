Taxifahrer soll Frau (22) vergewaltigt haben: Freispruch vor Gericht

Der über sechzigjährige Mann spricht von einvernehmlichen Sex, was das junge lesbische Opfer aber verneint. Die Richterin sprach den Taxifahrer am Donnerstag frei.

1 / 1 Vor dem Bezirksgericht Winterthur kam es zum Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. 20min/hoh

Darum gehts Ein Taxifahrer soll eine junge Frau nach einer Fahrt in ihrer Wohnung vergewaltigt haben. Der Mann spricht von einvernehmlichen Sex.

Laut der Opferanwältin ist ihre Mandantin lesbisch und hatte bis zum Vorfall im September 2022 noch nie Sex mit einem Mann gehabt.

Die Staatsanwältin verlangt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 25 Monaten und zehn Jahre Landesverweis.

Das Bezirksgericht Winterthur fällte das Urteil am Donnerstagvormittag.

Der verheiratete türkische Taxifahrer aus der Ostschweiz hat laut Anklageschrift im September 2022 mitten in der Nacht in der Stadt Zürich eine junge betrunkene Frau mitgenommen und sie nach Hause im Bezirk Winterthur gefahren. Da ihre Kreditkarte abgelaufen war und nicht mehr funktionierte, wollte sie in der Wohnung Geld für den Fahrpreis von 130 Franken holen. Der Taxifahrer folgte ihr, schloss die Wohnungstüre ab und nahm ihr das Geld ab. Dann begann er, sie unvermittelt zu küssen, und zwang sie, seinen Penis in den Mund zu nehmen. In der Folge kam es zu diversen sexuellen Nötigungen, ehe er sie vaginal vergewaltigte und es bei der analen Vergewaltigung beim Versuch blieb, weil die Frau sich wehren konnte.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Winterthur vom Mittwoch gestand der über sechzigjährige Taxifahrer den vaginalen Geschlechtsverkehr, bestritt aber die anderen sexuellen Handlungen. Die Initiative sei von der Frau ausgegangen. «Sie hat sich selber ausgezogen und wollte weitermachen, als ich schon längst genug hatte», sagte er. Sie habe selber ein Kondom geholt und es über seinen Penis gezogen. «Ich habe sie nicht vergewaltigt, sie hat mit der Vergewaltigung begonnen», meinte er. Auf die Frage der Richterin, ob seine Frau vom Strafverfahren gegen ihn wisse, antwortete der mehrfache Familienvater «Nein».

Taxifahrer fast dreimal so alt wie Opfer

Für die Anwältin der jungen Frau sind die Aussagen des Taxifahrers haltlose Beschuldigungen. «Meine Mandantin ist lesbisch und hatte noch nie mit einem Mann Sex gehabt. Die Vorstellung, dass sie mit einem beinahe dreimal so alten Mann zum ersten Mal Sex suchte, ist absurd.» Die Anwältin verlangte für die angehende Studentin ein Schmerzensgeld von 12’000 Franken.

Die junge Frau wurde am Prozess ebenfalls befragt. Stockend und leise sagte sie, dass sie eine grosse Wut auf den Taxifahrer habe. Er habe schon auf der Fahrt gefragt, ob sie ein «Schätzli» habe, woraufhin sie erklärte, alleine zu wohnen. Der Vorfall in der Wohnung habe rund eine halbe Stunde gedauert. Danach hat sie einer Freundin eine Nachricht geschrieben, dass sie von einem Taxifahrer überwältigt worden sei, sie hasse sich dafür. Für ihre Anwältin ein typisches Zeichen von Vergewaltigungsopfern. «Meine Mandantin hat sich elend und erbärmlich gefühlt, weil sie sich nicht wehren konnte und ihm völlig ausgeliefert war.»

Türke soll für zehn Jahre die Schweiz verlassen

Die Staatsanwältin forderte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 25 Monaten, wovon zehn Monate zu vollziehen seien. Zudem soll der Türke, welcher seit der Primarschulzeit in der Schweiz wohnt, für zehn Jahre des Landes verwiesen werden. «Die Frau ist in eine Art Schockstarre verfallen, als sie mitten in der Nacht, alkoholisiert und alleine, vom bedeutend älteren und kräftemässig überlegenen Beschuldigten in ihrer engen Wohnung überrumpelt wurde.» Sie habe von Beginn weg versucht, den Taxifahrer wegzustossen, die Beine zusammengepresst und ihre Ablehnung kundgetan.

Der Verteidiger des Taxifahrers verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. «Mein Mandant war den unerwarteten sexuellen Avancen nicht abgeneigt gewesen.» Die junge Frau habe den sexuellen Akt später aber bereut. «Sie hatte Angst vor einer HIV-Ansteckung oder einer Schwangerschaft, weil das Kondom abgefallen ist», sagte der Anwalt. Die Frau habe dann die Opferberatungsstelle und das Kantonsspital aufgesucht, «wo man sie mit falschen Informationen und Mutmassungen zur Anzeige drängte». So soll ihr gesagt worden sein, dass ein medizinischer Befund nur nach einer Anzeige bei der Polizei gemacht werde und dass der Taxifahrer ein Serientäter sein könnte. Der Verteidiger machte auch ein Fragezeichen hinter die angebliche Schockstarre und betonte, dass sie sich weder körperlich noch verbal gewehrt habe.

Gericht spricht Beschuldigten frei

Am Donnerstag sprach das Gericht den Mann von allen Anklagepunkten vollumfänglich frei. Die Richterin sagte vor der Urteilsbegründung: «Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum eine Frau, welche sich nicht zu Männern hingezogen fühlt, mit einem deutlich älteren Mann hat sexuelle Handlungen vollziehen wollen.» Es sei auch ersichtlich, dass die Frau im Nachhinein gesehen in der Nacht etwas erlebt habe, dass sie so nie habe erleben wollen.

«Man kann aber nicht ausblenden, dass es Widersprüche im Kerngeschehen gibt, die für das Gericht nicht nachvollziehbar sind», so das Gericht auf die Aussagen der Privatklägerin bezogen weiter. Ihre Aussagen würden demnach nicht für einen rechtsgenügenden Nachweis ausreichen, weshalb das Gericht «in dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten – entscheiden musste und den Beschuldigten frei sprach. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.