Bezirksgericht Winterthur : Zu viel GTA gespielt? 21-Jähriger wird nach Auto-Klau verwahrt

Der Beschuldigte mit blau-weissem Trainer wird nach dem Prozess von der Polizei in die Klinik gefahren.

Es war eine Szene wie aus der Videospiel-Serie «Grand Theft Auto»: Mit grosser Brutalität hat ein heute 21-jähriger Winterthurer versucht, ein Auto zu rauben. Der Schweizer sprang im Januar 2022 eine halbe Stunde nach Mitternacht auf die Kreuzung Lindstrasse/Brunngasse und hielt ein Fahrzeug an. Der erste Versuch misslang, weil die Lenkerin geistesgegenwärtig die Autotür verriegeln und wegfahren konnte.

Weil der 21-Jährige allerdings Probleme mit der Gangschaltung im Wagen hatte, bat er einen dazukommenden Lenker eines weiteren Wagens um Hilfe und drückte ihm 20 Franken in die Hand. Der Fahrer wurde jedoch misstrauisch, der Autodiebstahl misslang. Auch ein weiterer Versuch bei zwei heranfahrenden Schwestern misslang, weil sich die Frauen heftig wehrten. Der junge Mann konnte kurz darauf von der Polizei verhaftet werden.

Drogenbedingte paranoide Schizophrenie

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Winterthur vom Mittwoch verweigerte der geständige Mann die Aussagen. Er wurde von fünf Polizisten begleitet. Der Beschuldigte hat laut dem psychiatrischen Gutachten eine drogenbedingte paranoide Schizophrenie – er kifft seit seinem 16. Lebensjahr und nimmt auch Kokain. So hat er seiner Schwester einmal gesagt, dass er Stimmen höre, und während der Corona-Pandemie wandte er sich Verschwörungstheorien zu.

In der Untersuchungshaft in der Klinik hat er mehrmals Bewachungsleute angegriffen. Nach einem psychotischen Schub musste er gegen seinen Willen mit Medikamenten behandelt werden. Auch heute noch nimmt er die Medikamente immer unter Aufsicht ein. Laut dem Psychiater ist die Rückfallgefahr für weitere Gewaltdelikte gross. Seine Schuldfähigkeit sei durch die Schizophrenie mittel- bis hochgradig vermindert. Der Mann müsse stationär behandelt werden. Eine Massnahme für junge Erwachsene in einem Massnahmenzentrum sei angesichts seiner Aggressivität und Instabilität nicht möglich. Der Beschuldigte hat zwei Lehren abgebrochen und ein Praktikum als Fachmann Betriebsunterhalt wurde durch die Verhaftung unterbrochen.