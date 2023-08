Bezirksgericht Zürich: Klima-Kleber Max Voegtli steht heute vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte Voegtli für seine Aktion vom 11. September schuldig der Sachbeschädigung befunden. Damals klebte der 30-Jährige im Kunsthaus Zürich seine Hand an den Gemälderahmen eines Bildes des Künstlers Giovanni Segantini fest. Als man den Klima-Aktivisten vom Holzrahmen befreite, entstand daran ein Sachschaden in Höhe von 2100 Franken.

Im Frühling dieses Jahres sorgte der 30-Jährige am Gotthard für rote Köpfe: So war er einer der Aktivistinnen und Aktivisten, die an Ostern mit einer Blockade am Gotthard über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erhielten.