Bezirksgericht Zürich: Tochter (18) erschiesst Vater und steht vor Gericht

Am 24. September 2020 teilte die Stadtpolizei mit, dass in einer Wohnung in Zürich-Wollishofen zwei verletzte Frauen im Alter von 18 und 50 Jahren sowie ein schwer verletzter Mann (47) aufgefunden wurden. Wie die Staatsanwaltschaft damals gegenüber 20 Minuten bestätigte, soll die Tochter im Verlaufe eines Familienstreits ihren Vater mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben. Der Mann verstarb trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen noch am Tatort.