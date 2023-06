Bhutan Königin Jetsun Pema erwartet ihr drittes Kind

Bei ihrem Besuch in Jordanien an der Hochzeit von Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa versteckte sie ihr Babybäuchlein noch unter ihrem Kleid.

«Ihre Majestäten, der Druk Gyalpo und der Druk Gyaltsuen, freuen sich, mitteilen zu können, dass Ihre Majestät ihr drittes Kind erwartet, das im Frühherbst zur Welt kommen soll», heisst es in der Mitteilung. Zudem bedanken sich die Königin und der König für die vielen Wünsche und Gebete.

Erste Fotos des wachsenden Babybauches

Anfang Juni kamen erstmals Schwangerschaftsgerüchte auf, als Jetsun Pema und Jigme in Jordanien waren. Die beiden nahmen neben der prunkvollen Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) und Prinzessin Rajwa (29) auch andere Termine im Land wahr. So besuchte Jetsun Jesus Christus’ Taufstelle am Ostufer des Jordan, Wadi Al-Kharrar. Fotos davon teilte anschliessend das jordanische Ministerium für Tourismus auf Instagram und darauf zu sehen: der wachsende Babybauch der Königin.