Bianca Censoris Freundinnen sind besorgt wegen Kanye West

Ihr Umfeld zeigt sich besorgt um Bianca. Bei ihrem Besuch in Australien sprachen ihre besten Freundinnen sie auf ihre toxische Beziehung an.

Die Australierin mit Wurzeln in der italienischen Mafia stattete ihrer Heimat kürzlich einen Besuch ab – ohne Kanye. Der Rapper ging mit Tochter North nach Dubai in die Ferien. Biancas Umfeld nahm den Trip zum Anlass, ihr zu sagen, sie solle «verdammt noch mal aufwachen». Der Rapper würde sie manipulieren und wolle sie zu einer neuen Kim Kardashian (43) machen, so ihre Bedenken. Das teilt eine Quelle mit dem britischen Medium «Daily Mail».