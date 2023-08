Bianca Censoris Looks gehen auf Tiktok viral

Bianca Censori ist die Frau an der Seite von Kanye West und fällt mit einem ausgefallenen Stil auf. Auf Tiktok gehen Censoris Looks durch die Decke.

Nur wenige Monate nach der Scheidung von Kim Kardashian im letzten Jahr hat Kanye West wieder geheiratet. Die Frau an seiner Seite heisst Bianca Censori. Richtig offiziell ist die Hochzeit aber nicht, denn die beiden sollen nie eine Heiratsurkunde bei den Behörden eingereicht haben. Dabei gibt nicht nur die Beziehung vom Rapper mit der Architektur-Chefin von Kanyes Yeezy-Unternehmen zu reden, sondern auch Bianca Censoris Style.

Barfuss und mit XXL-Kragen

Transparente Kleidung erlebt in der Mode gerade ein Trend-Hoch. Das scheint auch an Bianca Censori nicht vorbeigegangen zu sein. Sie trägt mehrfach zarte Stoffe, die ihren Körper darunter hervorblitzen lassen. Für einen Ausflug nach Rom kombiniert Censori ein transparentes Top mit einer Kopfbedeckung, verzichtet dafür aber ganz auf Schuhe und spaziert gemeinsam mit Kanye barfuss durch Italiens Hauptstadt.

Auf Tiktok gehen Censoris Looks viral. Der Hashtag #biancacensori verzeichnet über 128 Millionen Aufrufe. Schon im Juni macht das Paar mit einem Look Schlagzeilen. Für einen Gottesdienst in Los Angeles wählt West ein T-Shirt von Vetements mit der Aufschrift «Polizei», während Censori ein avantgardistisches Kleid mit übergrossem Rollkragen und Strumpf über dem Kopf trägt. Ein Video zum Look wurde auf Tiktok über 13,5 Millionen Mal angesehen.

Für einen Spaziergang mit Kanye verzichtet sie, wie gerade im Trend, komplett auf die Hose.

Krasse Stil-Transformation

Für Gesprächsstoff auf Social Media sorgen nicht nur die extravaganten Stylings der Australierin. Findige User haben Censoris alte Fotos ausgegraben. Dabei fällt auf, dass die 27-Jährige optisch einen starken Wandel durchlaufen hat, seit sie an der Seite Wests gesichtet wird. Die Fotos zeigen Censori vor ihrer Liaison mit dem Rapper mit langer brauner Wallemähne, die inzwischen einem kurzen platinblonden Pixie-Cut gewichen ist. Auch das Make-up und die Kleidung sind minimalistischer als vor ihrer Transformation.

Auch Bilder auf Instagram zeigen, wie sehr sich der Look Censoris verändert hat.

Augenbrauen und Haare waren früher um einiges dunkler.

Stylt West auch Bianca Censori?

In den sozialen Medien vergleichen viele Bianca Censoris Look mit Kim Kardashian und rätseln darüber, ob Kanye seine neue Frau einkleidet.

Auch Kim Kardashian hat modisch eine Transformation durchgemacht, als sie mit dem Rapper verheiratet war. Oftmals zeigten sich Kim und Kanye auch im Partnerlook. West mischte sich irgendwann selbst in Kardashians Styling ein, um den 2000er-Outfits ein Ende zu bereiten. Die Szene ist sogar in einer Episode von «Keeping Up With The Kardashians» festgehalten:

Auch Wests Ex-Gspusi Julia Fox wurde vom Rapper eingekleidet. West habe sie mit einem «Hotelzimmer voller Kleider überrascht», sagte Fox damals im «Interview»-Magazin. Für die Schauspielerin legte der 46-Jährige gar beim Make-up selbst Hand an. Censoris neueste Bilder erinnern tatsächlich an Looks, wie sie auch Kim Kardashian während ihrer Ehe mit Kanye West getragen hat.

Bianca Censori in engen Leggings und dünnem Top. GC Images Auch Kim Kardashian greift oft zum Look aus Leggings und Mini-Top. Instagram/kimkardashian