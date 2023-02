Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing will Mutter werden

Im Leben von Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing ist viel geschehen, wie etwa die Eröffnung ihres Yoga-Studios in Luzern oder ihre Scheidung im Jahr 2020. In einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» spricht die Luzernerin über die Gründe der Trennung von ihrem Ex-Mann Pirmin Lötscher (44) und ihrem unerfüllten Kinderwunsch.

Neue Liebe auf Bali

Ende 2019 reiste die Luzernerin nach Bali. Dort lernte sie den Spanier Juan Carlos Russo (45) kennen, der dort als Yogalehrer arbeitete. Gemeinsam gingen sie die Familienplanung endlich an. Nach drei Monaten erlitt Sissing jedoch eine Fehlgeburt. Das Paar gab nicht auf. Doch auch bei der zweiten Schwangerschaft verlor sie das Kind. Besonders die erste Fehlgeburt sei traumatisch gewesen. «Ich war zu Hause, sah, was aus meinem Körper kam. Ich habe bis heute keine Worte dafür.» Sissing fühlte sich damals alleine gelassen. «Niemand redet über Fehlgeburten. Wenn wir Frauen aufwachsen, lernen wir nicht, dass das etwas Normales ist.»

Künstliche Befruchtung als letzter Ausweg

Es folgte ein Ärzte-Marathon. Doch die Ergebnisse der vielen Untersuche blieben ernüchternd: Sie sei schlicht zu alt. Das Paar entschied sich für eine künstliche Befruchtung in einer Klinik in Spanien. «Ich musste mir zwei Wochen lang jeden Tag zur genau gleichen Zeit eine Hormonspritze in den Bauch setzen. Jeden zweiten Tag musste ich mich untersuchen lassen», erzählt die Ex-Miss.

Aber auch die künstliche Befruchtung blieb erfolglos. Bianca fiel in eine Depression, hatte sogar Selbstverletzungsgedanken. Dank einer Therapie schöpfte sie neue Kraft. Seit September befolgt sie nun ein personalisiertes Programm einer australischen Fruchtbarkeitsspezialistin. «Ich fing wieder an, Fleisch zu essen, dreimal die Woche rotes Fleisch – nachdem ich 20 Jahre lang Vegetarierin war», so Sissing und ergänzt: «Zudem nehme ich viele Ernährungsergänzungsmittel, 30 Pillen am Tag.» Bisher habe die Behandlung noch keine Früchte getragen, doch das Paar lässt den Kopf nicht hängen. «Ich kann meinen Wunsch noch nicht loslassen», meint Bianca tapfer.