Michela Carrara: Biathletin verzichtet freiwillig auf EM-Gold

Michela Carrara : Biathletin verzichtet nach kuriosen Fehlschüssen freiwillig auf EM-Gold

Die Italienerin Michela Carrara (25) machte an der Biathlon-EM die Jury nach dem Rennen auf zwei ihrer Fehlschüsse aufmerksam, die unbemerkt geblieben waren. So verpasste sie Gold.

Michela Carrara (25) gewinnt an der Biathlon-EM in Lenzerheide Gold.

Es wäre der grösste Erfolg in ihrer Karriere gewesen: Die Italienerin Michela Carrara (25) lief am Mittwoch an der Biathlon-EM in Lenzerheide im Einzelrennen über 15 Kilometer als schnellste Athletin ins Ziel. 47 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Deutsche Lisa Maria Spark (22). Doch Carrara verzichtete freiwillig auf ihre Goldmedaille.