Olympia-Silber 2014 : Biathlon-Pionierin Selina Gasparin hört Ende Saison auf

Nach vier Olympia- und zwölf WM-Teilnahmen ist Schluss: Im Alter von 37 Jahren beendet Biathletin Selina Gasparin ihre Karriere.

Mit Selina Gasparin tritt die erfolgreichste Schweizer Biathletin aller Zeiten am Ende der laufenden Saison zurück. Nach über 300 Weltcup-Rennen startet die 37-Jährige dieses Wochenende am norwegischen Holmenkollen bei Oslo zum letzten Mal auf Elite-Stufe. Den letzten Wettkampf als Aktive wird die zweifache Mutter an den Schweizermeisterschaften im April in Realp bestreiten.



«Nach dieser Olympia-Saison sehe ich den idealen Zeitpunkt gekommen, meine lange Reise als aktive Biathletin zu beenden», schreibt die vierfache Olympia- und zwölffache WM-Teilnehmerin in einer Medienmitteilung. Ihr würden eine Vielzahl an fantastischen, unvergesslichen Erlebnissen auf und abseits der Loipen und Schiessstände in Erinnerung bleiben.