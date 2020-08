Nachwuchs im marzili-bau

Biber-Babys halten Mama-Biber gehörig auf Trab

Im Biberbau im Berner Marzili hat es Nachwuchs gegeben. Die kleinen Biberlein lassen ihrer Mama kaum eine ruhige Minute.

Seit 2012 wird die Umgebung rund ums Marzilibad in Bern von Bibern bewohnt.

Neuigkeiten aus dem Biberbau beim Marzili: Es hat Nachwuchs gegeben – und das nicht zu knapp: Gleich drei kleine Nager wurden dort geboren, wie die Stadt Bern am Dienstag auf Instagram verkündete. Die Jungtiere strapazieren derzeit ordentlich die Nerven ihrer Mutter: Wie auf dem Video zu sehen ist, lassen sie der Biber-Mama kaum eine ruhige Minute.

So schnell wird man die kleinen Nagetiere aber nicht zu Gesicht bekommen: «Biber-Babys sind anfangs wasserscheu und wagen sich noch nicht aus der künstlichen Biberburg», schreibt die Stadt Bern im Insta-Post. Den Aareschwumm müssten die Biber-Babys auf die harte Tour lernen: «Wenn die Zeit reif ist, werden sie von den Eltern einfach ins Wasser geworfen, bis sie sich ans Schwimmen gewöhnt haben.»

Ihre Verwandten brachen aus dem Tierpark aus

Seit gut acht Jahren wird die Umgebung rund um das Marzilibad von Bibern bewohnt. Diese stammen von einer Gruppe ab, denen es beim grossen Hochwasser von 1999 und 2000 gelang, aus dem Tierpark auszubrechen. Manche siedelten sich daraufhin beim Bueberseeli im unteren Teil des Marzilis an. Als dieses 2019 saniert werden musste, musste auch der Biberbau weg. So wurde der Biber-Familie bei einer Aareböschung in der Nähe ein Ersatzbau eingerichtet. Dieser ist unter anderem mit einer Kamera ausgestattet.