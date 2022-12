Biel BE: Biber bauen Damm im Stadtzentrum 

Die Madretsch-Schüss fliesst in Biel durch das Stadtzentrum hindurch. Zwei Biberfamilien haben nun dort ihr Zuhause eingerichtet. Die Stadt Biel sieht vor, das Zusammenleben zu ermöglichen.

Der Wanderleiter, Noé Thiel, bietet Führungen an, bei denen man auf der Suche nach Bieler Biber geht. Im Video spricht er über Biber im urbanen Raum.

Seit Ende November haben sich zwei Biberfamilien in der Madretsch-Schüss im Bieler Stadtzentrum eingenistet.

Zwei Biberfamilien haben es sich im Stadtzentrum von Biel gemütlich gemacht. In der Madretsch-Schüss bauten sie einen Damm. Die Stadt Biel versucht, den Bibern ihren Wohnort zu überlassen. Gleichzeitig will sie den Hochwasserschutz sichern.

Im Video spricht der Wanderleiter Noé Thiel, welcher unter anderem Führungen anbietet, bei denen man auf die Suche nach Bieler Bibern geht. Er ist auch für ein Zusammenleben mit dem Tier in der Stadt. «Wir haben in der Schweiz nicht viel Land, das nicht urbanisiert ist. Es ist deshalb logisch, dass sich der Biber auch in der Stadt niederlässt», sagt Thiel zu «20 Minutes».