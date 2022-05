Vorsicht beim Schwimmen: Biber könnten sich verteidigen, wenn sie sich in Enge getrieben fühlen

Die Nager greifen an, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Begegnungen mit Hunden sind immer kritisch, weil viele junge Biber von Hunden getötet werden, sind sie ihnen gegenüber feindselig gesinnt. (Symbolbild)

Am 1. Mai startete die Badesaison am Baggersee in Kriessern.

In Kriessern SG könnte man in Zukunft im Baggersee beim Planschen und Schwimmen einem nicht-menschlichen Mitschwimmer begegnen, nämlich einem Biber. Das Nagetier hält sich zeitweise beim Ufer des Baggersees auf, wie Bademeister Markus Hensch dem « Rheintaler » berichtet.

Bissige Nager attackieren

Die Saison des Baggersees läuft noch keine ganze Woche, nun wird bereits berichtet, dass eine Begegnung mit dem Biber beim Baggersee nicht ausgeschlossen werden kann. Biber-Attacken kommen vor, aber sind eher selten. 20 Minuten berichtete 2017 von einem Vorfall, bei dem ein Achtjähriger zwei Mal gebissen wurde. «Oft kommen Biber auf einen zugeschwommen, um zu sehen, was vor ihnen im Wasser schwimmt», teilt die Biberfachstelle der Zeitung mit. In den letzten drei Jahren wurden lediglich drei Biberbisse gemeldet.

Biber beim Schwimmen ausweichen

Biber sind nicht scheu, sind aber wie alle Wildtiere und wehren sich, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Damit der Schwimmgang im künstlich errichteten See nicht in der Notaufnahme endet, hat die Biberfachstelle Verhaltensregeln mit den Nagetieren verfasst. «Nimmt man beim Schwimmen einen Biber in der Nähe wahr, soll man nicht auf das Tier zuschwimmen, sondern ihm ausweichen und ruhig weiterschwimmen», so die Biberfachstelle zur Zeitung.