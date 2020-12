Da es ihnen im Winter an Nahrung fehlt, nagen sie vermehrt an Bäumen.

In der kalten Jahreszeit machen sich Biber wegen eines Mangels an Nahrung über Bäume her. Die Nager fressen sich in grosse Bäume hinein und können diese auch zu Fall bringen. Biber an der Thur sind gerade daran, einen solch grossen Baum zu fällen.