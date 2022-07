Bibi Classen ist nach der Trennung von Julian emotional am Ende

Der Influencer scheint sich von der Trennung erholt zu haben und vergnügt sich momentan in den Ferien auf Mallorca mit seinen Kindern und seiner neuen Freundin.

Er planscht, er kuschelt, er sportelt, er wirkt glücklich: Julian Classen geniesst gerade die Zeit mit seinen Kindern im spanischen Ferienhaus der Familie Classen auf Mallorca. Das teilt er beinahe täglich in seiner Instagram-Story mit seinen über sechs Millionen Followerinnen und Followern. Mit dabei: seine neue Freundin. Auf den Social-Media-Profilen seiner Ex-Partnerin Bibi herrscht hingegen Funkstille – kein Foto, keine Story.

Ende Mai gab das Youtube-Paar völlig überraschend sein Liebes-Aus bekannt. Kurz vorher tauchten bereits Fotos von Bibi auf, die sie beim Knutschen mit ihrem Berater Timothy Hill zeigten. Daraufhin löschte Julian auf Instagram alle Bilder von sich und seiner Ex und ersetzt diese jetzt mit Fotos seiner neuen Flamme Tanja Makarić (25). Während der 29-Jährige wieder auf Wolke sieben zu schweben scheint, soll die 29-Jährige gemäss der «Bild» stark mit der Trennung zu kämpfen haben.

Nein, die braucht einfach etwas Zeit. Ja, ihr ganzer Content war ja zusammen mit Julian. Ist mir so was von egal.

Bibi zieht sich für «unbestimmte Zeit» zurück

Wie die deutsche Zeitung nämlich erfuhr, geht es der Beauty-Influencerin aktuell nicht gut. «Die Trennung und alles, was das Liebesaus mit Ehemann Julian nach sich zog, soll ihr emotional zu schaffen machen», heisst es. Momentan sei sie auch nicht für neue Jobs buchbar und wolle sich «für unbestimmte Zeit aus dem Business zurückziehen». Bibi äusserte sich bisher erst einmal zur Trennung und bestätigte diese Ende Mai auf Instagram: «Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen.» Dazu fügte sie an: «Ich weiss, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht.» Seither ist es auf dem Profil der Deutschen relativ still geworden.