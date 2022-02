Washington : Biden äussert sich um 18.30 Uhr zu Russlands Angriff auf die Ukraine

US-Präsident Joe Biden will sich an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr MEZ in einer Ansprache zu Russlands Angriff auf die Ukraine äussern.

Ein Gebäude in der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurde von Raketen getroffen. In der Stadt Kiew in der Ukraine bildeten sich grosse Schlangen vor Geldautomaten.

Darum gehts Um 18.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) will Joe Bilden vor die Medien treten.

Biden hatte bereits kurz nach Beginn der Militäroffensive von einem «ungerechtfertigten Angriff» und einem «vorsätzlichen Krieg» gesprochen.

Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür «zur Rechenschaft ziehen».

Das Weisse Haus in Washington teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden sich heute, Donnerstag um 18.30 Uhr MEZ, äussern wird zur Invasion Russlands in die Ukraine.

G7-Staaten beraten Vorgehen

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten kamen am Donnerstag kurz nach 15.00 Uhr (MEZ) zu einer Videoschalte zusammen, um über die Lage zu beraten und sich über das weitere Vorgehen abzustimmen. Deutschland führt in der Runde derzeit den Vorsitz.

