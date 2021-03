US-Militär : Biden beruft erstmals zwei Frauen auf hohe Posten in der Armee

Am internationalen Frauentag hat der neue Präsident für ein Novum gesorgt. Erstmals sollen zwei Frauen hohe Ränge der Luftwaffe und der Armee belegen.

U.S. Army

Laura Richardson kommandierte bisher die fünfte U.S. Armee, die zuständig ist für den nördlichen Teil des Landes. Hier besucht sie Feuerwehrleute in Montana.

U.S. Air Force

Jacqueline Van Ovost (r.) ist die erste Viersternegeneralin in der Geschichte der US-Streitkräfte. Hier inspiziert sie ein Geländefahrzeug der Air Force in Kalifornien.

US Präsident Joe Biden präsentiert am 8. März die Viersternegeneralin Jacqueline Van Ovost (links) und Generalleutnantin Laura Richardson (rechts) im Weissen Haus. Seine Nomination der beiden für leitende Posten muss noch vom Senat bestätigt werden.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat zwei Frauen für hohe Führungsposten in der Armee nominiert. Die Luftwaffen-Generalin Jacqueline Van Ovost soll künftig das Transportkommando der US-Streitkräfte leiten, wie Biden am Montag bekanntgab. Generalin Laura Richardson nominierte der Präsident als Leiterin des Südlichen Kommandos, das für alle Einsätze der US-Armee in Lateinamerika zuständig ist. Der Senat muss den Ernennungen noch zustimmen.