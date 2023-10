Israel-Besuch: Biden warnt Israel vor Fehlern wegen «alles verzehrender Wut»

Dabei stellte er sich hinter die Darstellung, wonach militante Palästinenser für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza verantwortlich sind.

Am Mittwoch hat US-Präsident Joe Biden mit einem Besuch in Israel Unterstützung für den Verbündeten demonstriert.

«Ihr seid nicht allein», sagte Biden zu Beginn einer gemeinsamen Sitzung mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem israelischen Kriegskabinett am Mittwoch. Der US-Präsident hat dann seine Auffassung bekräftigt, wonach militante Palästinenser für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza mit hunderten Toten verantwortlich sind. Er stütze sich dabei auf «Daten, die mir mein Verteidigungsministerium gezeigt hat», sagte Biden in Tel Aviv auf eine Journalistenfrage.