«Masken machen einen Unterschied» : Biden bezeichnet Aufhebung von Maskenpflicht «Neandertaler-Denken»

Die Gouverneure von Texas und Mississippi hoben sämtliche Corona-Einschränkungen auf, mit deren Hilfe die Ausbreitung von Corona-Infektionen eingedämmt werden sollte. US-Präsident Joe Biden kritisierte den Entscheid als «Neandertaler-Denken».

US-Präsident Joe Biden hat die Aufhebung der Maskenpflicht scharf kritisiert. «Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Neandertaler-Denken», sagte Biden am 3. März.

Die beiden republikanischen Gouverneure hatten in ihren Staaten bereits am Dienstag die Aufhebung der Maskenpflicht bekanntgegeben.

