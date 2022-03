«Kann nicht an der Macht bleiben» : Biden bleibt bei Aussagen über Putin

US-Präsident Joe Biden rückt von seinen Aussagen über Wladimir Putin vom Wochenende nicht ab. Er betonte am Montag, er fordere damit nicht zu einem Regimewechsel in Moskau auf.

1 / 7 US-Präsident Joe Biden möchte seine Aussagen über den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zurückziehen. REUTERS «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», hatte Biden über Putin gesagt. via REUTERS Das Weisse Haus betonte kurz darauf, dies solle nicht als Aufforderung zum Sturz Putins verstanden werden. REUTERS

Darum gehts Der US-amerikanische Präsident Joe Biden überraschte am Wochenende mit Aussagen über den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

«Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», hatte Biden gesagt.

Der US-Präsident argumentiert, er habe damit nur seine persönliche «moralische Entrüstung» zum Ausdruck gebracht.

US-Präsident Joe Biden hält an seinen Aussagen über Wladimir Putin vom Wochenende fest. Er nehme nichts von dem zurück, was er gesagt habe, sagte Biden am Montag. «Ich habe die moralische Entrüstung zum Ausdruck gebracht, die ich gegenüber diesem Mann empfunden habe», sagte Biden.

Biden hatte am Samstag zum Ende einer Rede in Warschau mit Blick auf Putin gesagt: «Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.» Das Weisse Haus betonte kurz darauf, dies solle nicht als Aufforderung zum Sturz Putins verstanden werden.

«Fordere nicht zu Regimewechsel auf»

Biden sagte am Montag, seine Äusserungen hätten nichts mit einer neuen Politik zu tun. Er fordere nicht zu einem Regimewechsel in Moskau auf. Dass seine Kommentare die Spannungen wegen des russischen Kriegs in der Ukraine verschärfen könnten, schloss er aus. «Niemand glaubt,...dass ich davon gesprochen habe, Putin zu entmachten», sagte Biden. Er habe auf ein Bestreben verwiesen, nicht auf ein Ziel der US-Aussenpolitik. «Solche Leute sollten nicht Länder regieren», sagte Biden. «Doch sie tun es. Die Tatsache, dass sie es tun, bedeutet nicht, dass ich nicht meine Entrüstung darüber zum Ausdruck bringen kann.»

«Brauchen rhetorische Deeskalation»

Die Aussagen hatten in den USA und bei Verbündeten in Westeuropa für Aufsehen gesorgt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Sonntag, er «würde diese Begriffe nicht verwenden». Macron gab an, dass er weiter mit Putin spreche. «Wir wollen den Krieg stoppen, den Russland in der Ukraine gestartet hat, ohne Krieg zu führen und ohne Eskalation.»

UN-Generalsekretär António Guterres sagte am Montag zu Bidens Äusserungen: «Wir brauchen Deeskalation. Wir brauchen militärische Deeskalation und rhetorische Deeskalation.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!