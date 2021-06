Abtreibungs-Befürworter : Biden droht wegen seiner Haltung die Verweigerung der heiligen Kommunion

Dem US-Präsidenten und bekennenden Katholiken Joe Biden könnte laut einem Entschliessungsentwurf der römisch-katholischen Bischöfe der USA wegen seiner Haltung zur Abtreibung demnächst die Teilnahme an der heiligen Kommunion verwehrt werden.

Weil er die Abtreibung befürwortet, könnten US-Präsident Joe Biden die Teilnahme an der heiligen Kommunion verwehrt werden.

Die US-Bischöfe hatten am Donnerstag bei ihrer Vollversammlung trotz Warnungen des Vatikan dafür gestimmt, eine formelle Erklärung zur «Bedeutung der Eucharistie im Leben der Kirche» zu formulieren. Es gab 168 Stimmen dafür, 55 dagegen und sechs Enthaltungen. Einige Bischöfe setzen sich dafür ein, Politiker, die das Recht auf Abtreibung verteidigen, vom Sakrament der Kommunion auszuschliessen.

«Ich glaube nicht, dass das passieren wird»

Der Entschliessungsentwurf soll nun in den Diözesen diskutiert werden. Bei der nächsten Bischofskonferenz im November soll er dann erneut auf die Tagesordnung kommen. Doch Biden bezeichnete das Vorhaben der Bischöfe am Freitag im Weissen Haus in Washington auf Nachfrage allerdings als «private Angelegenheit und ich glaube nicht, dass das passieren wird».