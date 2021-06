«Alles war besser, wenn er bei uns war» - Familie von Joe Biden trauert um First Dog Champ

«Alles war besser, wenn er bei uns war» : Biden-Familie trauert um First Dog Champ

Der deutsche Schäfer begleitete US-Präsident Joe Biden seit 13 Jahren. Nun gab das Weisse Haus den Tod von Champ bekannt. Die Trauer bei der Familie ist gross.

First Dog Champ wurde 13 Jahre alt.

«Er war unser ständiger, geschätzter Begleiter während der letzten 13 Jahre und wurde von der gesamten Familie Biden verehrt. Selbst als Champs Kräfte in seinen letzten Monaten nachliessen, richtete er sich sofort auf, wenn wir ein Zimmer betraten, wedelte immer mit dem Schwanz und schmiegte sich an uns, um sich die Ohren kraulen oder den Bauch streicheln zu lassen. Wo immer wir waren, wollte er sein, und alles war sofort besser, wenn er bei uns war», heisst es in der Erklärung.