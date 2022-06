Ansprache des US-Präsidenten : Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und schärfere Gesetze

US-Präsident Joe Biden fordert Konsequenzen aus den jüngsten Amokläufen in den USA: «Wie viel mehr Blutvergiessen sind wir bereit zu akzeptieren?»

Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. «Wie viel mehr Blutvergiessen sind wir bereit zu akzeptieren?», fragte Biden am Donnerstagabend bei einer emotionalen Ansprache im Weissen Haus in Washington. «Wir können das amerikanische Volk nicht noch einmal im Stich lassen.»

Mehr tote Kinder als Polizisten und Soldaten

Besonders der Amoklauf an einer Grundschule in Texas in der vergangenen Woche hat die Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA einmal mehr angefacht. Viele Republikaner sperren sich seit Jahren gegen strengere Regularien, wie etwa ein Verbot von Sturmgewehren. Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmass an Waffengewalt zu kämpfen.