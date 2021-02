Trump-Entscheid wird rückgängig gemacht : Biden führt USA zurück in den UN-Menschenrechtsrat

Stück für Stück dreht US-Präsident Joe Biden folgenreiche Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump zurück. Jetzt soll die Rückkehr der USA in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen folgen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat die Rückkehr des Landes in den UN-Menschenrechtsrat angekündigt. Der US-Geschäftsträger in Genf, Mark Cassayre, sagte am Montag, die USA würden zunächst als Beobachter mitarbeiten. Aussenminister Antony Blinken sagte, die US-Regierung fühle sich einer Politik verpflichtet, die Demokratie, Menschenrechte und Gleichheit in den Mittelpunkt stelle. Dafür müssen multilaterale Instrumente genutzt werden.