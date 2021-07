«Für Todesfälle verantwortlich» : Biden geisselt soziale Netzwerke wegen Corona-Falschinfos

Vor allem Facebook kämpfe nicht energisch genug gegen Fakenews zur Pandemie und zu den Impfungen, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses.

Getty Images via AFP/Chip Somodevilla

«Sie töten Menschen», sagte Biden in Washington.

US-Präsident Joe Biden hat harte Vorwürfe gegen die Onlinenetzwerke wegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie erhoben. Er beschuldigte die Netzwerke am Freitag, als Kanäle für Falschinformationen zur Pandemie und den Impfungen für Todesfälle verantwortlich zu sein: «Sie töten Menschen», sagte Biden in Washington über die Netzwerke.

USA: Infektionen und Todesfälle nehmen zu

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und Todesfälle haben in USA zuletzt wieder deutlich zugenommen. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage wurden mehr als 26’300 Neuansteckungen verzeichnet, das war ein Anstieg um 70 Prozent im Vergleich zu den sieben Tagen davor. Die Durchschnittszahl der Corona-Toten in den vergangenen sieben Tagen lag bei 211, eine Zunahme um 26 Prozent.

«Pandemie der Ungeimpften»

Corona-Impfstoffe sind in den USA mittlerweile nahezu überall verfügbar. Die nach wie vor relativ niedrigen Impfquoten im Land sind vor allem auf die weit verbreitete Impfskepsis zurückzuführen. Impf-Gegner, darunter häufig Vertreter der oppositionellen Republikanischen Partei, heizen diese Skepsis in den Onlinenetzwerken an.