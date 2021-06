Gipfeltreffen in Genf : Biden glaubt nicht, dass Putin eine Seele hat

Joe Biden hat in fast 50 Jahren Politik gelernt, mit schwierigen Charakteren umzugehen. Doch Wladimir Putin ist eine besondere Herausforderung.

1 / 6 Der US-Präsident trifft am Mittwoch den russischen Amtskollegen in Genf: Joe Biden und Wladimir Putin bei einem Treffen in Moskau im März 2011. (Archivbild) REUTERS/Alexander Natruskin Biden sicherte sich vor dem Treffen mit dem Kreml-Chef die Rückendeckung der Nato. (14. Juni 2021) AFP/Kenzo Tribouillard «Ich sehe in Ihre Augen und ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben», soll Joe Biden zu Wladimir Putin gesagt haben. via REUTERS

Darum gehts Am Mittwoch treffen sich US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin in Genf.

Biden ist in seiner Karriere schon zuvor auf Putin gestossen.

US-Präsident Biden will gegenüber dem Kreml-Chef einen anderen Kurs einschlagen als seine Vorgänger.

US-Präsident Joe Biden betont oft, dass persönliche Verbindungen in seinen Augen zentral für eine wirkungsvolle Aussenpolitik seien. Bei seinem russischen Kollegen Wladimir Putin sieht er aber offenbar Grenzen für diesen Ansatz – anders als seine vier unmittelbaren Vorgänger im Weissen Haus, die sich bemühten, so etwas wie eine Beziehung zu Putin aufzubauen.

George W. Bush etwa handelte sich nach seinem ersten Treffen mit Putin allerlei Spott ein, als er sagte «Ich habe dem Mann in die Augen gesehen. (...) Ich war in der Lage, einen Eindruck von seiner Seele zu gewinnen.»

Biden beansprucht dagegen, einen klareren Blick auf Putin zu haben. Er hat seinem Biografen Evan Osnos von einem Gespräch mit Putin 2011 in Moskau berichtet. Da habe er dem damaligen Ministerpräsidenten in dessen prächtigem Büro gesagt: «Ich sehe in Ihre Augen und ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben.» Putin habe gelächelt und geantwortet: «Wir verstehen uns.» Putin selbst sagt, er könne sich daran nicht erinnern.

Schwieriges Verhältnis

Am Mittwoch sehen sich Biden und Putin in Genf wieder. Das Verhältnis ihrer beiden Länder scheint von Tag zu Tag schwieriger zu werden und Biden hat sich Putin schon mehrfach zu Brust genommen. Er verhängte Sanktionen gegen russische Unternehmen und Personen in Putins Umfeld wegen des Vorwurfs, Russland habe sich in die Wahlen 2020 eingemischt und wegen des Solarwinds-Hackerangriffs auf US-Bundesbehörden im vergangenen Jahr.

Putin hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Angriffe von Hackern in Russland haben in den vergangenen Wochen eine wichtige Ölleitung in den USA erwischt und dann den grössten Fleischhersteller der Welt. Putin beteuert, Russland habe damit nichts zu tun. Auf die Frage, warum Putin sein Verhalten trotz der US-Sanktionen nicht geändert habe, antwortete Biden am Sonntag: «Er ist Wladimir Putin.»

Der frühere US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, sagt, Biden sei mit Blick auf Putin einfach skeptischer und wahrscheinlich auch besser informiert als seine Vorgänger. Der neue Präsident kenne die Region schlicht besser. Biden sei in Georgien und Moldau gewesen. Er habe viel Zeit in der Ukraine und bei den östlichen Nato-Partnern verbracht. «Er war an diesen Orten und hat aus erster Hand von der russischen Aggression und der russischen Bedrohung gehört», sagte McFaul. «Das hat eine einzigartige Komponente seiner Analyse von Putin geschaffen, die andere Präsidenten nicht hatten.»

Bush bemüht, Obama abweisend

Der erste US-Präsident, der sich mit Putin auseinandersetzte, war Bill Clinton. In einem Telefongespräch mit dem britischen Premierminister Tony Blair im November 2000 nannte Clinton Putin «einen Kerl mit viel Ehrgeiz für die Russen», äusserte aber auch die Sorge, dass Putin kein klares Verhältnis zur Demokratie habe, wie aus einer Mitschrift des Gesprächs hervorgeht, die von Clintons Präsidentenarchiv veröffentlicht wurde.

Bush bemühte sich nach Kräften, Putin zu umgarnen. Er empfing ihn auf seiner Ranch in Crawford in Texas und brachte ihn zum Angeln auf das Anwesen seines Vaters in Kennebunkport in Maine. Aber nach dem russischen Eingreifen in Kämpfe zwischen georgischen Truppen und der abtrünnigen Region Südossetien 2008 war das Verhältnis schwer beschädigt.

Bidens früherer Chef Barack Obama sprach zu Beginn seiner Amtszeit eher abweisend über Putin. Nach einem ersten persönlichen Treffen fand Obama dann, dass sein russischer Partner eher zukunftsweisende Ziele verfolge – ein Eindruck, der allerdings nicht lange vorhielt. 2013 weigerte sich Putin, Druck auf den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad auszuüben und gewährte dem früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden Asyl in Russland. Nach dem Einmarsch Russlands in die benachbarte Ukraine 2014 verschwand dann jeder Hoffnungsschimmer auf einen Neubeginn.

Trump mit Respektbekundungen

Donald Trump schliesslich trat Putin mit eigenwilligen Respektbekundungen gegenüber. Wiederholt versuchte er, die durch die Erkenntnisse der US-Geheimdienste untermauerte Vorstellung abzuwürgen, dass sich Russland in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz am Ende des Gipfels 2018 in Helsinki gefragt, wem er glaube – den US-Geheimdiensten oder Putin – zögerte Trump.

Biden hat angekündigt, gegenüber Putin einen ganz andern Kurs einzuschlagen. Die Zeit des «Umkippens» gegenüber Putin sei vorbei, sagte er im Februar, mit einer kaum verhüllten Spitze gegen Trump. Später nannte er Putin im ABC-Interview einen Mörder.

Biden kenne Putin schon lange und habe mit seinen Bedenken nie hinter dem Berg gehalten, sagt seine Pressesprecherin Jen Psaki. «Es geht nicht um Freundschaft, es geht nicht um Vertrauen», betont sie. «Es geht darum, was im Interesse der Vereinigten Staaten ist. Und aus unserer Sicht ist das eine Entwicklung hin zu einer stabileren und berechenbareren Beziehung.»

In seinen fast 50 Jahren in der Politik hat Biden schwierige Beziehungen zu diversen ausländischen Politikern gemeistert. Mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist er tagelang durch die USA und China gereist. Auch zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan habe er immer noch ein solides Verhältnis, sagte Biden kürzlich – trotz des Streits um die US-Kurdenpolitik und seiner Kritik an Erdogans autokratischen Tendenzen.

Doch Putin habe Biden so ernste Probleme beschert, dass sie mit persönlicher Diplomatie nicht zu bewältigen seien, sagt Rachel Ellehuus, die Vizedirektorin des Europa-, Russland- und Eurasien-Programms am Zentrum für Strategische und Internationale Studien. Bei Xi, Erdogan, aber auch dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un habe Biden den Eindruck, dass sie etwas von den USA wollten. Bei Putin dagegen bestehe kaum eine gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit. «Biden hat schon lange erkannt, dass das Einzige, was Putin wirklich will, ist, die USA zu untergraben, die Nato zu spalten, die EU zu spalten.»

