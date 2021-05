Nordkorea warnt USA : «Biden hat einen grossen Fehler gemacht»

US-Präsident Joe Biden setzt im Umgang mit Nordkorea auf Diplomatie und Abschreckung. Pyongyang reagiert und warnt die USA vor einer «ernsthaften Situation».

Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat US-Präsident Joe Biden wegen seiner Warnung vor ihrem Kernwaffenprogramm einen schweren Fehler vorgeworfen und mit Konsequenzen gedroht. Die Grundaussage der neuen Nordkorea-Politik der USA sei jetzt klar geworden, erklärte ein hochrangiger Beamter des Aussenministeriums in Pyongyang am Sonntag in Anspielung auf die Rede Bidens vor dem US-Kongress vor einigen Tagen. Darin hatte Biden Nordkorea als «ernsthafte Bedrohung» für die Sicherheit der USA und der Welt bezeichnet.

«Konstante Erpressung»

«Würde von Kim Jong-un verletzt»

In einer separaten Erklärung warf das Aussenministerium in Pyongyang den USA im Zusammenhang mit einer Mitteilung des US-Aussenministeriums zur Menschenrechtssituation in Nordkorea vom 28. April auch vor, die Würde von Machthaber Kim Jong-un verletzt zu haben. In der Mitteilung anlässlich der «Freiheitswoche für Nordkorea» hiess es unter anderem: «Wir stehen an der Seite von Millionen Nordkoreanern, deren Würde und Menschenrechte durch einen der repressivsten und totalitärsten Staaten weltweit verletzt werden.»