Gipfeltreffen Genf - Biden bezahlt 30’000 Franken für eine Nacht und 2 Millionen fürs Chauffieren

US-Präsident Joe Biden traf gestern in Genf ein.

Die Regierung der USA gibt dafür Millionen aus, einiges davon bleibt auch in der Schweiz.

Das Gipfeltreffen in Genf ist auch mit enormen Kosten verbunden.

Übernachtungen und Konferenzräume

Der Präsident selbst wohnt in der «The Residence» Suite des Hotels Intercontinental. Der Preis pro Übernachtung liegt bei knapp 30’000 Franken. Dafür kriegt er zwei Schlafzimmer, einen grossen Salon mit Kamin, zwei offene Wohnräume, eine Bibliothek, zwei Küchen, zwei Esszimmer, zwei Schminkzimmer, zwei Ankleiden sowie zwei türkische Bäder, eine Sauna, einen Fitnessraum und zwei Badewannen, weiss der «Tages-Anzeiger».

Schon vor einem Monat reisten Mitglieder der National Security Agency (NSA) nach Genf, um das Hotel Intercontinental in Genf zu überprüfen. Bereits das kostete 15’000 Franken.

Insgesamt verdienen die Hotels an diesem Treffen ganz gut: Die US-Regierung verfügt über Zimmer und Konferenzräume für gut eine Million Franken, die Hälfte geht an das Intercontinental.

Transport vor Ort

Auch wenn Genf im Sommer eine sehenswerte Stadt ist und zum Flanieren einladen würde, die amerikanische Delegation wird natürlich chauffiert. Dafür löhnen sie den Autovermietern und Limousinenfahrern gutes Geld. 2,16 Millionen Franken werden für Gefährte von der Limousine bis zum Lastwagen ausgegeben. Das meiste davon dürfte an die Mietwagenfirma Sixt fliessen.

Lokale Berichterstattung

808’000 Franken steuert die USA für die Berichterstattung vor Ort bei. Dabei handelt es sich um Beiträge an Hotels, Mietwagen, Internetleistungen etc. Die Journalisten übernachten in verschiedenen Hotels. Einige wie der Präsident im Intercontinental, andere im Beau-Rivage oder im Metropole. Die Rechnung für Übernachtungen im Beau-Rivage allein sollen sich auf 160’000 Franken belaufen.