Naher Osten : Biden ordnet Luftschlag gegen Milizionäre in Syrien an

Joe Biden reagiert mit seiner ersten bekannten Militäraktion als US-Präsident auf Raketenangriffe auf US-Streitkräfte im Irak.

US-Präsident Joe Biden hat einen Luftschlag gegen vom Iran unterstützte Milizionäre in Syrien angeordnet. Vorangegangen waren unter anderem Raketenangriffe auf US-Streitkräfte im Irak. Der Fernsehsender CNN berichtete am Donnerstag, das US-Militär habe in Syrien ein von zwei vom Iran unterstützten Milizengruppen genutztes Gelände angegriffen.

Am Montag waren im Zentrum Bagdads nach irakischen Armee-Angaben mindestens zwei Raketen innerhalb der grossflächigen Umzäunung der US-Botschaft eingeschlagen. Am Samstag schlugen Raketen am Luftwaffenstützpunkt Balad ein und verletzten Mitarbeiter eines US-Unternehmens. Am 16. Februar wurde bei einem Angriff am internationalen Flughafen in Erbil ein Angestellter der von den USA geführten Militärkoalition getötet. Acht zivile Mitarbeiter und ein US-Soldat wurden verletzt. Eine nicht näher genannte Zahl von irakischen und kurdischen Zivilisten wurde ebenfalls verletzt, da Raketen auch in Wohngebieten nahe dem Flughafen einschlugen.