Auf Bundesebene : Biden-Regierung setzt Hinrichtungen vorerst aus

Der neue Justizminister der USA teilte mit, dass es in Bundesgefängnissen keine Exekutionen geben werde, bis eine Überprüfung seines Ministeriums abgeschlossen sei.

Die US-Regierung hat ein Moratorium für Hinrichtungen auf Bundesebene beschlossen. Wie Justizminister Merrick Garland am Donnerstag mitteilte, werden in den Bundesgefängnissen so lange keine Todesurteile mehr vollstreckt bis eine Überprüfung seines Ministeriums abgeschlossen ist. Es gebe «ernsthafte Bedenken» gegen die Vollstreckung der Todesstrafe, schrieb Garland in einem Vermerk. Er verwies auf mögliche «Willkür», die überproportionale Betroffenheit von Schwarzen und die «beunruhigende» Zahl von Fehlurteilen.