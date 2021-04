In Drittstaat : Biden schlägt Gipfeltreffen mit Putin vor

US-Präsident Joe Biden will sich in einem Drittstaat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.

US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin inmitten angespannter Beziehungen ein Gipfeltreffen in einem Drittstaat vorgeschlagen. Ein solches Treffen könnte «in den kommenden Monaten» stattfinden, sagte Biden nach Angaben des Weissen Hauses am Dienstag in einem Telefonat mit Putin, in dem es auch um den Ukraine-Konflikt ging.