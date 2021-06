Vor Treffen mit Putin : Biden sichert sich die Rückendeckung der Nato

Die beiden grossen Rivalen Russland und China dominierten die Gespräche beim Nato-Gipfel in Brüssel. Vor seinem Treffen mit Wladimir Putin macht US-Präsident Joe Biden deutlich, dass das Bündnis Russland geeint entgegentrete.

Wollen dem russischen Staatschef die rote Linie aufzeigen: US-Präsident Joe Biden (links) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (14. Juni 2021) AFP/Brendan Smialowski

US-Präsident Joe Biden hat sich beim Nato-Gipfel in Brüssel die Rückendeckung der Bündnispartner für sein Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch gesichert. Die übrigen Staats- und Regierungschefs der Nato hätten seine Pläne unterstützt, Putin klar die roten Linien aufzuzeigen, sagte Biden am Montagabend. Er werde den russischen Staatschef in Genf auffordern, Hackerangriffe auf westliche Staaten, die Beeinflussung von Wahlen und die Unterdrückung der Opposition im eigenen Land zu stoppen.

«Ich werde Präsident Putin klar machen, dass es Bereiche gibt, in denen wir zusammenarbeiten können, wenn er das wünscht», sagte Biden. Tue er das nicht und agiere er so wie in der Vergangenheit, «dann werden wir angemessen reagieren». Er bezeichnete Putin gleichzeitig als «würdigen Gegner», der schlau und zäh sei. Er hoffe, der russische Präsident zeige ein Interesse daran, «den Eindruck zu ändern, den die Welt von ihm hat», sagte Biden.

Beziehungen auf Tiefpunkt

Die Beziehungen zwischen den USA samt Nato-Verbündeten und Russland sind auf einem Tiefpunkt. Biden will bei seinem achttägigen Aufenthalt in Europa die Partner auf eine gemeinsame Linie sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber China einschwören.

Bei ihrem Gipfel äusserten die Nato-Staats- und Regierungschefs Sorge darüber, dass Peking andere politisch und wirtschaftlich unter Druck setze, die internationale Ordnung untergrabe, Desinformation verbreite und rasch und intransparent sein Militär modernisiere, unter anderem durch die Entwicklung atomwaffenfähiger Raketen.

In der Abschlusserklärung riefen die 30 Nato-Staaten China auf, sich an seine internationalen Verpflichtungen zu halten und sich auf der internationalen Bühne einer Grossmacht entsprechend zu verhalten. Das Militärbündnis werde sich gegenüber China mit dem Ziel positionieren, seine eigenen Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Die Ziele Chinas und dessen bestimmtes Auftreten stellten «systemische Herausforderungen» für Bereiche dar, die für die Sicherheit des Bündnisses relevant seien, hiess es in der Abschlusserklärung.