USA : Biden stellt grösstes Job-Programm seit Zweitem Weltkrieg vor

Neue Arbeitsplätze, neuere Infrastruktur und eine Elektrowagen-Revolution plant US-Präsident Joe Biden. Doch nicht alles wird der Demokrat durchsetzen können.

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm vorgestellt, mit dem er die Infrastruktur seines Landes grundlegend modernisieren und das Wirtschaftswachstum stimulieren will. «Es ist die grösste amerikanische Investition in Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg», kündigte Biden seinen Plan in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania an. Finanziert werden soll es durch eine Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent. Noch vor der offiziellen Vorstellung des Programms durch Biden wurde Kritik an den Plänen laut.