Handelskonflikt: Biden stoppt Technologietransfer nach China – Sorge vor Eskalation wächst

Die Regierung in China hält während des Kongresses der Kommunistischen Partei Daten über Wachstum und Aussenhandel zurück. In einem seltenen Schritt verschob das Statistikamt am Montag begründungslos die Bekanntgabe der Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal. Das verwundert Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch nicht: «Es ist ein offenes Geheimnis, dass die chinesische Wirtschaft weit hinter den Erwartungen liegt.» Teilweise sei dies auf die Lockdowns als Folge der Null-Covid-Politik zurückzuführen. Zudem sei der chinesische Immobilienmarkt überhitzt. «Die Folgen sind schwer abzuschätzen, aber bei einem Immobiliencrash droht eine Kettenreaktion mit vielen Firmenkonkursen», so Minsch.