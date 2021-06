Schloss Windsor : Biden trifft Queen nach G7-Gipfel in Grossbritannien

Bei seinem Besuch in Europa trifft US-Präsident Joe Biden auch die britische Königin Elizabeth II.. Die Queen wird Biden und dessen Ehefrau Jill am 13. Juni auf Schloss Windsor empfangen.

US-Präsident Joe Biden wird im Anschluss an den G7-Gipfel in Grossbritannien nächste Woche Königin Elizabeth II. treffen. Das britische Staatsoberhaupt werde Biden und seine Frau Jill auf Schloss Windsor westlich von London empfangen, erklärte der Königspalast am Donnerstag. Das Treffen ist am 13. Juni und somit am Tag nach ihrem 96. Geburtstag geplant.