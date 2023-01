Geheimdokumente : Biden «überrascht» über Regierungsakten in ehemaligem Büro

Seine Anwälte hätten getan, was sie müssten, als sie die Entdeckung unverzüglich dem Nationalarchiv gemeldet hätten, sagte Biden zu Reportern in Mexiko-Stadt, wo er sich im Rahmen eines Gipfeltreffens der USA mit Mexiko und Kanada befand. Er sei überrascht, dass die Regierungsakten in das Büro mitgenommen worden seien und wisse nicht, was in ihnen stehe. Das Justizministerium prüft die Angelegenheit.