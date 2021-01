Trauriger Rekord : Biden und Harris gedenken der 400’000 Corona-Toten

Zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump haben die USA über 400’000 Pandemie-Opfer zu beklagen.

Mit einer Gedenkzeremonie hat der künftige US-Präsident Joe Biden am Vorabend seines Amtsantritts der inzwischen mehr als 400’000 Corona-Toten im Land gedacht. Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris erinnerten am Dienstag vor dem Denkmal Lincoln Memorial in Washington an die Opfer – genau an dem Tag, an dem die Schwelle von 400’000 Corona-Toten überschritten wurde. 400 Lichter erleuchteten dabei das Wasserbecken vor dem Denkmal.

«Manchmal ist es hart, zu erinnern, aber so heilen wir», sagte Biden in einer kurzen Ansprache. «Es ist wichtig, das als Nation zu tun.» Im ganzen Land wurden am Dienstag um 17.30 Uhr Lichter an Gebäuden angeschaltet, die Spitze des Empire State Building in New York pulsierte wie ein Herz in Rot. Kirchenglocken läuteten, die Bürger waren zudem dazu aufgerufen worden, eine Kerze zu entzünden.