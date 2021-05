Laut russischen Zeitungen - Biden und Putin treffen sich «höchstwahrscheinlich» in der Schweiz

via REUTERS

US-Präsident Joe Biden will im Juni seine erste Auslandsreise nach Europa antreten.

Die beiden könnten sich bald in Genf treffen.

US-Präsident Joe Biden will im Juni seine erste Auslandreise nach Europa antreten. Dabei hofft er auch auf das von ihm vorgeschlagene Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin . Biden hatte bei Putin bereits Mitte April telefonisch um ein solches Treffen angefragt. Seit einem Monat ist der Krisengipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Gespräch.

Der Gipfel werde «höchstwahrscheinlich» in der Schweiz stattfinden, sofern er denn tatsächlich zustande komme, schreibt jetzt die russische Zeitung «Kommersant» unter Berufung auf anonyme Quellen. Denn das Treffen soll in einem Drittstaat stattfinden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Laut «Kommersant» steht fest, dass der Gipfel am 15. und 16. Juni stattfindet. Biden wird Mitte Juni zum Nato-Gipfel in Brüssel erwartet. Im Bundeshaus will man sich zu einem geplanten Treffen nicht äussern. «Wir kommentieren diese Berichterstattung nicht», sagte eine EDA-Sprecherin auf Anfrage des «Tages-Anzeigers.»