Am Dienstag : Biden und Putin treffen sich zur Videokonferenz

Die beiden Staatsoberhäupter wollen den Gesprächsfaden wieder aufnehmen. Im Zentrum dürften die Spannungen rund um die Ostukraine stehen. Dort droht eine Eskalation.

Vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen an der Grenze zur Ukraine wollen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin nach Kreml-Angaben am Dienstag einen Videogipfel abhalten. Das Gespräch sei für den Abend (Moskauer Ortszeit) geplant, kündigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Samstag an. Das Weisse Haus bestätigte die Angaben. Washington wirft Moskau vor, eine Militärinvasion in der Ukraine vorzubereiten, was die russische Regierung bestreitet.