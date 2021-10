Angespanntes Verhältnis : Biden und Xi planen «virtuelles Zweiertreffen» per Videochat

China ist für die USA die grösste Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Um die angespannte Beziehung zu beruhigen, planen die Staatsoberhäupter nun ein Gespräch per Videochat.

Es gebe eine «Grundsatzvereinbarung» für ein «virtuelles Zweiertreffen», sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch in Washington.

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sind in einen Handelsstreit verstrickt. Jetzt wollen der US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping sich per Videochat verständigen.

Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sind in einen Handelsstreit verstrickt.

US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping wollen inmitten angespannter Beziehungen noch in diesem Jahr eine Video-Konferenz abhalten. Es gebe eine «Grundsatzvereinbarung» für ein «virtuelles Zweiertreffen», sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch in Washington. «Der Präsident hat gesagt, wie schön es wäre, Xi nach mehreren Jahren wieder zu sehen.»