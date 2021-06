Neue Regierung : Biden verwirft Trumps Pläne zur Tiktok-Sperre

Weil die chinesische App Tiktok die «nationale Sicherheit» bedrohe, hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump das Unternehmen zum Verkauf zwingen wollen. Nun werden die Massnahmen widerrufen.

Auf Eis gelegt

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit verbot Trump dann per Dekret weitere chinesische Apps, die in den USA in hoher Zahl heruntergeladen werden. Das Verbot sollte allerdings erst nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers Biden in Kraft treten.