Belästigungsvorwürfe : Biden verzichtet auf Rücktrittsappell an Cuomo

US-Präsident Joe Biden will die Untersuchung gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo abwarten. Diesem werfen mehrere Frauen Belästigungen vor.

Will im Fall Cuomo noch abwarten: US-Präsident Joe Biden. (14. März 2021)

US-Präsident Joe Biden hat anders als führende Politiker der Demokraten darauf verzichtet, New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo nach Belästigungsvorwürfen mehrerer Frauen zum Rücktritt aufzufordern. «Ich denke, die Untersuchung ist im Gange und wir sollten sehen, was sie uns bringt», sagte Biden am Sonntagabend im Garten des Weissen Hauses auf die Frage eines Reporters, ob Biden denke, dass Cuomo zurücktreten sollte.