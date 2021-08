Afghanistan : Biden warnt Taliban und droht mit «starker militärischer Reaktion»

Sollte US-Personal in Afghanistan in Gefahr geraten, dann könne US-Präsident Joe Biden eine militärische Reaktion nicht ausschliessen.

Die Grossstadt Masar-i-Scharif ist am Sonntag an die Taliban gefallen.

US-Präsident Joe Biden hat den islamistischen und militanten Taliban mit einer «einer raschen und starken militärischen Reaktion» gedroht, falls diese das US-Personal in Afghanistan gefährdeten. Das habe er Vertretern der Taliban in Doha in Katar ausrichten lassen, hiess es in einer Mitteilung des US-Präsidenten am Samstag. Das gelte für «jede Aktion der Taliban vor Ort in Afghanistan, die das US-Personal oder unsere Mission dort gefährdet».