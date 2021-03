USA : Biden weist Kritik an seiner Einwanderungspolitik zurück

Die Republikaner werfen US-Präsident Joe Biden vor, einen «Menschen-Tsunami» ausgelöst zu haben. In seiner ersten Medienkonferenz seit Amtsantritt reagiert er auf die Kritik – mit Seitenhieb gegen Vorgänger Donald Trump.

US-Präsident Joe Biden hat Kritik an seinem Umgang mit der wachsenden Zahl an Einwanderern an der Grenze zu Mexiko zurückgewiesen. Es handele sich um einen saisonalen Anstieg der Migrantenzahlen zwischen Januar und März, sagte Biden am Donnerstag in Washington bei seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar. «Das passiert jedes Jahr.»