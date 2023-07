Evan Gershkovich: Biden will Gefangenenaustausch für Reporter

US-Präsident Joe Biden will den in Russland inhaftierten «Wall Street Journal»-Reporter Evan Gershkovich über einen Gefangenenaustausch freibekommen. «Ich meine es ernst mit einem Gefangenenaustausch», sagte Biden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Helsinki. «Und ich meine es ernst damit, alles Mögliche zu tun, um Amerikaner zu befreien, die in Russland oder irgendwo anders illegal festgehalten werden», sagte er. Das entsprechende Verfahren sei im Gange.