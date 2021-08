Taliban in Afghanistan : Biden will noch Tausende Menschen aus Kabul retten

11’000 Menschen seien innerhalb von 36 Stunden in US-Maschinen ausgeflogen worden, sagte US-Präsident Joe Biden. Doch die Sorge der USA vor IS-Anschlägen in Kabul wächst.

1 / 2 Joe Biden nahm vor den Medien zur Lage in Afghanistan Stellung. REUTERS Die US-Regierung ist nach Angaben von Präsident Joe Biden im Gespräch mit dem Militär über eine mögliche Verlängerung der Evakuierungsmission aus Afghanistan über das Monatsende hinaus. AFP

Darum gehts US-Präsident Joe Biden hat eingeräumt, dass die von ihm gesetzte Frist für einen Abzug aus Afghanistan und ein Ende der Luftbrücke Ende August möglicherweise nicht zu halten sei.

Er betonte, dass die Evakuierungsflüge des US-Militärs am Wochenende Fahrt aufgenommen hätten.

Seit dem 14. August seien es 28’000 Menschen ausgeflogen worden.

Die US-Regierung ist nach Angaben von Präsident Joe Biden im Gespräch mit dem Militär über eine mögliche Verlängerung der Evakuierungsmission aus Afghanistan über das Monatsende hinaus. «Es gibt Diskussionen zwischen uns und dem Militär über eine Verlängerung», sagte Biden am Sonntag im Weissen Haus. «Wir hoffen, dass wir nicht verlängern müssen.» Der Präsident sagte auf eine entsprechende Frage, sollten andere G7-Staaten um eine längere Präsenz der US-Truppen am Kabuler Flughafen bitten, werde er antworten, «dass wir sehen werden, was wir tun können». Die Staats- und Regierungschefs sieben wichtiger Industriestaaten kommen am Dienstag zu einem Online-Sondergipfel zu Afghanistan zusammen.

Wie zuvor sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan warnte auch Biden vor der Gefahr von Terroranschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen in Kabul. «Wir wissen, dass Terroristen versuchen könnten, die Situation auszunutzen und unschuldige Afghanen oder amerikanische Truppen anzugreifen», sagte er. Als «wahrscheinliche Quelle» eines solchen Angriffs nannte er den regionalen Ableger des IS. Mit jedem Tag der Präsenz seien die US-Truppen und unschuldige Zivilisten am Flughafen dem Risiko eines Anschlags der Terrormiliz ausgesetzt. Die Taliban, die in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, und der IS sind verfeindet.

Biden sagte, seit dem Beginn der US-Evakuierungsmission am 14. August hätten US-Streitkräfte und ihre Koalitionspartner fast 28’000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Innerhalb von 36 Stunden seien zuletzt rund 11’000 Menschen über die Luftbrücke in Sicherheit gebracht worden. Der Präsident warnte aber: «Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und es kann noch viel schiefgehen.» Die Szenen am Flughafen nannte Biden «herzzerreissend». Er betonte zugleich, die Evakuierung von Tausenden Menschen aus Kabul wäre immer «hart und schmerzvoll» verlaufen, unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beginnes. Bidens Regierung wird vorgeworfen, zu spät damit begonnen zu haben.

Die Scharia Die Bedeutung des Begriffs Scharia hängt von dessen Auslegung ab. Prinzipiell bedeutet der Begriff Weg oder Weg zur Quelle, also zur göttlichen Wahrheit, inklusive der Riten, Überzeugungen und Normen. Die Interpretation des Begriffs ändert sich je nach Zeit , Ort und Gesellschaft. Die üblicherweise transportierte Bedeutung einer gewalttätigen, diskriminierenden Scharia entspricht nicht der Realität der Schweizer Muslime, ebenso wenig tut dies die von den Taliban propagierte Sichtweise. Einige Punkte, wie die Scharia bei den Taliban interpretiert wird: Diebe werden öffentlich ausgepeitscht oder durch Amputationen bestraft.

Ohne Burka und ohne einen männlichen Blutsverwandten ist es Frauen untersagt, vor die Tür zu gehen.

Frauen sollen in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Kein Fremder soll die Stimme einer Frau hören.

Sollten Schwule beim Geschlechtsverkehr erwischt werden, werden sie gesteinigt, oder von einer Mauer, die auf sie fallen gelassen wird, zerquetscht.

Frauen zu fotografieren oder zu filmen, ist untersagt. Ebenso ist es verboten, weibliche Personen zur Schau zu stellen – wie etwa auf Magazinen oder Plakaten.

Frauen ist es nicht gestattet, sich auf der Terrasse oder dem Balkon ihrer Wohnungen oder Häuser aufzuhalten.

Unverheiratet Unzucht zu betreiben, wird mit Peitschenhieben bestraft.

Der Konsum von berauschenden Substanzen – zum Beispiel Alkohol – wird mit Schlägen geahndet.